Tunceli’de Sığınakta Patlayıcı Ve Makinalı Tüfek Ele Geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir sığınak içerisinde 16 adet patlayıcı ile 1 adet hafif makinalı tüfek ele geçirildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir sığınak içerisinde 16 adet patlayıcı ile 1 adet hafif makinalı tüfek ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından merkez kırsalında operasyon düzenlendiğini ve bir sığınak ele geçirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Teröristlere ait sığınak içerisinde 16 adet patlamaya hazır EYP düzeneği ve 1 adet Sten marka hafif makinalı silah ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.