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Tunceli’de Su Ürünleri Üreticiler Birliği Kurulu Yapıldı

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Tunceli’de Su Ürünleri Üreticiler Birliği Kurulu Yapıldı
Tunceli İli İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliğinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Tunceli İli İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliğinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Programa, Tunceli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, Pertek İlçe Müdürü Kenan Güçlü, bakanlık temsilcileri, su ürünleri mühendisleri, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürlüğü personelinin de katıldığı genel kurula, oy kullanma hakkına sahip 25 birlik üyesinden 17'si katıldı. Genel kurulun açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, "Balık üretimi ve avcılığı konusunda İlimiz oldukça avantajlı su kaynaklarına sahiptir. Birlik aracılığıyla geliştirilecek projelerde ve yeni kaynaklar yaratılması konusunda kurum olarak her türlü desteği sunmaya hazırız. Diğer sektörlerde olduğu gibi tarımsal alanda da desteklemeler artarak devam edecek. İlimiz, organik tarım ve mera hayvancılığı için öncelikli iller arasında bulunuyor. Bu alanlardaki desteklerin yanı sıra Bakanlığımız kaynaklı Genç Çiftçi Programı, KKYDP ve DAP projeleri kapsamında tarımsal hibe destekleri sunulmaktadır" dedi.

Birlik Başkanı Nizami Ünlü ise, birliğin 2013 yılında kurulduğunu belirterek, "Alabalık üretimi yapan üreticilerimiz ekonomik olarak inişli çıkışlı dönemler atlattık. Çevre illerde bazı üreticiler tesislerini kapatmak zorunda kaldı. Yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda bakanlık desteklemeleri cam simidi vazifesi görüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından birliğin yeni yönetimi seçildi.

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