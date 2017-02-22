Tunceli’de Terör Örgütüne Finans Sağladığı İddia Edilen 2 Kişi Tutuklandı

Tunceli'de terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Tunceli'de terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Şubat 2017'de Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar ile bir grup terör örgütü mensubu arasında çıkan çatışma ve sonrasında devam eden arama/tarama faaliyeti esnasında 4 kahraman askerimizin hafif şekilde yaralandığı, bir teröristin ölü ve bir teröristin ise yaralı olarak ele geçirildiği olayla ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs "Terör örgütüne finans sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.