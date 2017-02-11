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Tunceli’de Teröristlere Ait Sığınak Ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

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Tunceli’de Teröristlere Ait Sığınak Ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda PKK'lı teröristlere ait sığınak ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda PKK'lı teröristlere ait sığınak ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen malzemelerin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, ilimiz merkez mülki sınırları içerisinde ve Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde 10 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen sığınak içerisinde; 400-480 kilogram amonyum nitrat, 1 adet tüp, 1 adet akü, 500 kilogram un, 100 kilogram şeker, 100 kilogram çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli’de Teröristlere Ait Sığınak Ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Tunceli’de Teröristlere Ait Sığınak Ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Tunceli’de Teröristlere Ait Sığınak Ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Tunceli’de Teröristlere Ait Sığınak Ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

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