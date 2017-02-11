Tunceli’de Yaralanan Bir Asker Elazığ’a Getirildi

Tunceli'de konteynırda saklanan 2 teröristten birinin ölü, diğerinin yaralı ele geçirildiği operasyonda yaralanan 3 askerden biri Elazığ'a getirildi.
Askeri birliklerin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde icra ettiği operasyon sırasında bir madene ait konteynırda saklanan teröristlerle sıcak temas sağlanmıştı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist ölü, 1 teröristte yaralı olarak ele geçirilmiş, 3 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerlerden 2'si Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 1'i ise helikopterle Elazığ'a getirildi. Helikopterden ambulansa alınan yaralı asker, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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