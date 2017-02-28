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Tünektepe’ye 3 Haftada 25 Bin Kişi Çıktı

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Tünektepe’ye 3 Haftada 25 Bin Kişi Çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Teleferikle Tünektepe'ye 3 haftada 25 bin kişi çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Teleferikle Tünektepe'ye 3 haftada 25 bin kişi çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Ayaklarınız yerden kesilecek" sloganı ile hizmete açtığı Tünektepe Teleferik Projesi Antalyalıların vazgeçilmezi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tünektepe, ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle haftasonları Antalyalılar soluğu Tünektepe'de alıyor. Hizmete girdiği 4 Şubat'tan bu yana 25 bin kişi Sarısu'dan teleferikle Tünektepe'ye çıkarak, Antalya'yı kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardı.

Tünektepe'nin zirvesinde bulunan Teleferik Sosyal Tesisleri da Antalyalıların ailece zaman geçirdikleri bir yaşam merkezi haline geldi. Vatandaşlar, Teleferik Kafe'nin manzarası eşliğinde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayrıca kafenin etrafına yerleştirilen 4 adet dürbünle, Antalya'yı keşfetme imkânı buluyor. İlerleyen günlerde sosyal tesiste ASMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin sergileneceği bir çarşı da kurulacak.

Türkiye'nin en ucuzu

Konyaaltı Sarısu'dan 650 rakımlı Tünektepe'ye 9 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılıyor. 1706 metre uzunluğundaki teleferik hattı 36 kabini ile saate bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip. Türkiye'nin en ucuzu olma özelliğini taşıyan teleferikte, bir kişi 15 lira, iki kişi ise 20 liraya taşınıyor.

Tünektepe’ye 3 Haftada 25 Bin Kişi Çıktı

Tünektepe’ye 3 Haftada 25 Bin Kişi Çıktı

Tünektepe’ye 3 Haftada 25 Bin Kişi Çıktı

Tünektepe’ye 3 Haftada 25 Bin Kişi Çıktı

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