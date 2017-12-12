Tünel İnşaatında Yangın

Sivas'ın Zara ilçesinde inşaatı devam eden tünelde çıkan yangında 13 işçi dumandan etkilendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde inşaatı devam eden tünelde çıkan yangında 13 işçi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında inşaatı devam eden karayolu tüneli içerisinde yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Tutuşan yalıtım malzemeleri tünel içerisinde yoğun dumana neden oldu. Bu esnasında tünelde bulunan 13 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiler Zara Devlet Hastanesine kaldırılarak kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Tünel giriş ve çıkışında gerekli çalışmaları yapan itfaiye ekipleri, içerideki yangının kendiliğinden sönmesini bekliyor. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.