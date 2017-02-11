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Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid El-gannuşi Afyonkarahisar’da

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Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid El-gannuşi Afyonkarahisar’da
Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Afyonkarahisar'da Vali Aziz Yıldırım ile tarihi camileri ziyaret etti.

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Afyonkarahisar'da Vali Aziz Yıldırım ile tarihi camileri ziyaret etti.

Gannuşi önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile görüştükten sonra Afyonkarahisar'a geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile kentteki termal bir otelde görüşen Gannuşi, sonrasında ise Vali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Valilik şeref defterini imzalayan Gannuşi, yazdığı metinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Valimizin misafiri olmaktan dolayı şeref duydum. Sayın Valimize ve çevresindekilere rahat ve müreffeh günler diliyorum. Afyonkarahisar çok güzel bir şehir. Bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gannuşi sonrasında ise Vali Yıldırım ve eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekillerinden Prof. Dr. Sait Açba ile kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'ni ziyaret eden Gannuşi, buradaki Taş Medreseyi ziyaret eden Gannuşi tespihcilik, keçecilik, cam boncuk ve bıçak yapımı gibi el sanatları atölyelerini de gezerek yapılan sanat eserlerini inceledi.

Daha sonra Mevlevi (Türbe) Cami ile cami içinde bulunan müzeyi de ziyaret eden Gannuşi, Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Öte yandan, Gannuşi cami bahçesinden görünen tarihi Karahisar Kalesi'ne ise hayran olduğunu söyledi.

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