Tunuslu Turizmciler Samsun’da

Tunuslu turizm ve seyahat acentesi yetkilileri Tunus THY Müdürü Okan Uluocak ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında...

Tunuslu turizm ve seyahat acentesi yetkilileri Tunus THY Müdürü Okan Uluocak ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerinin arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Tunus ve Samsun arasında turistik faaliyetlerin arttırılması amacıyla düzenlenen seyahatler kapsamında 15 Tunuslu turizm ve seyahat acentesi yetkilisi Samsun'a gelerek incelemelerde bulundu. Samsun'un tarihi, turistik yerlerini gezen ve şehirde yapılabilecek doğa, spor, sağlık turizmi etkinlikleri için incelemelerde bulunan heyet THY Samsun Müdürü Hüseyin Talha Sürücü ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

"Samsun insanının güleryüzü tatlı bir anı bırakıyor"

Samsun'a gelen bir turistin her zaman güler yüzle buradan ayrılacağını ve tekrar gelmek isteyeceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'umuz coğrafi konumu ve tarihi geçmişi itibariyle birçok zenginliğe sahiptir. Kentimize gelen bir turist bir kez daha gelmek istiyor. Çünkü Samsun'da vatandaşımızın güler yüzü, fiyatların uygunluğu, kentin güzelliği Samsun'u tercih sebebi haline getiriyor. Samsunumuzun tarihi ve doğal güzellikleri saymakla bitmiyor. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzellikleri gün yüzüne çıkartmaya devam ediyoruz. Yaptığımız özverili çalışmalarla bu gibi yerleri turizme kazandırıyoruz. Tunus ile Samsun arasında turizm faaliyetlerinin artması noktasında her türlü iş birliğine açığız. Kentimizin tanıtımı için gösterdiğimiz çabayı arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.