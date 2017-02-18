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Tüp Bebek Konferansı

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Tüp Bebek Konferansı
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık söyleşileri programı kapsamında "Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntemler" konulu bir konferans...

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, sağlık söyleşileri programı kapsamında "Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntemler" konulu bir konferans düzenledi. Konferansta Acıbadem International Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Fatih Öğüç konuşmacı olarak yer aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleşen konferansta Op. Dr. Öğüç, tüp bebek tekniklerinde gelinen noktayı şöyle anlattı:

"Daha önceleri, anneden alınan yumurtaya babadan alınan sperm hücresini enjekte ederek ikinci, üçüncü ya da dördüncü günde rahme yerleştiriyorduk. Artık ilk beş gün laboratuvar ortamında tutarak fetüsün ilk aşamasını tamamlamasını sağlayarak bu şekilde anne karnına naklediyoruz. Kontrol süreçleri geliştiği için başarı oranlarımız da büyük ölçüde yükselmiştir."

Eşkinat'a teşekkür etti

Op. Dr. Öğüç, çocuk sahibi olmak isteyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı doğal yollarla bunu başaramayan çiftlere kapsamlı bir incelemenin ardından tüp bebek yöntemleri ile yardımcı olduklarını ifade etti.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Op Dr. Öğüç, "Bize bu imkanı yaratarak sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Eşkinat'a kurumum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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