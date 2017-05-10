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TÜPRAŞ'ta 'eylem' büyüyor

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TÜPRAŞ'ta 'eylem' büyüyor
TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde işveren ile devam eden Toplu Sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadı. Sendika Başkanı Sefer, işverenin sözleşmeyi masada bırakmaya çalıştığını belirterek, "TÜPRAŞ'a kendimizi kapatırız, hayatı durdururuz" dedi

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde işveren ile devam eden Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Giriş kapısında davul zurna eşliğinde oyunlar oynayıp halay çeken işçilere CHP, Eğitim-Sen, TÜED, Emekli-Sen ve Alevi Kültür Derneği'nin başkan ve yöneticileri destek verdi. İşveren ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmanın sağlanmaması üzerine işçiler yine işbaşı yapmadı. 

EYLEM YAPTILAR, HAKLARINI İSTEDİLER
Giriş kapısı önünde toplanan yaklaşık 700 kişi ellerinde dövizlerle toplu sözleşmenin bir an evvel sonuçlanmasını istedi. İşçilerle birlikte rafineri önüne gelen Petrol-iş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer, rafineri girişinde toplanan işçilere konuşma yaptı. Şube Başkanı Sefer, TÜPRAŞ'ın ülkemizin rafinerisi ve en büyük işletmesi olduğunu söyledi. İşletmesi ve üretimi ile ülke ekonomisine en yüksek katma değer kazandırdığını bunu da işçi ve işveren barışı sayesinde yaptığını belirten Başkan Sefer, toplu sözleşmeyle ilgili olarak işverenin çalışanın hakkını vereceği yerde daha önce verdiği hakları almaya çalıştığını öne sürdü.

BAŞARIDA ÇALIŞMA BARIŞI VARDIR
Sefer, "TÜPRAŞ işçisi, her türlü fedakârlığı yaparak çalıştığı bu işletmede yüksek riskleri göze alarak üretmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan her zaman gurur duymuştur. TÜPRAŞ'ta kurulduğu günden bu yana tesis edilmiş olan çalışma barışı, işçi ve işveren tarafının karşılıklı iyi niyeti ile sağlamlaşmış ve özelleştirmeden sonra da TÜPRAŞ'ta faaliyetlerin ve yatırımların en büyük güvencesi haline gelmiştir" dedi. İşçiler haklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

tupras-eylem1.jpgtupras-eylem2.jpgtupras-eylem3.jpgSiyasi ve bazı STK temsilcilerinin destek için geldiği rafineri giriş kapısı önünde toplanan işçiler, davul zurna eşliğinde halay çekip oyunlar oynadılar. 

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