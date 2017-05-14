Tur Kazasında Ölen 24 Kişiden 20’sinin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi

Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişiden 20'sinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişiden 20'sinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Muğla-Antalya karayolu 17'nci kilometrede İzmir'den Marmaris'e Anneler günü etkinliği için gezi düzenleyen ailelerin bulunduğu aracın kaza yapması sonrası 34 kişiden 24'ü hayatını kaybetmiş, 10 kişi de sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmıştı.

Kazada yaşamını yitiren 24 kişi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İzmir'den Muğla'ya gelen aileler Adli Tıp Kurumundan teslim almaya başladı. Otopsisi ve kimlik tespiti yapılan ve cenazelerden 20'si ailelere teslim edilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Cenaze Taşıma araçları ile İzmir'e gönderildi. Otopsisi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumunda 4 cenaze kaldı. 4 cenazenin kimlik ve otopsisi sonrası ailelere teslim edilmesi bekleniyor.

Muğla Adli Tıp Kurumuna gelen İzmir Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi Muhtarı İdris Avcı, yaptığı açıklamada, "Kaza yapan vasıta ve ölenlerin bir kısmı benim mahalleden. Araç sahibi benim arkadaşım. Bunlar devamlı tura gidiyor. Aracın şoförünün acemi olduğu yönünde

bilgiler geliyor. Aracın bakımı her gün düzenli olarak yapılıyor. Kimseyi burada suçlayamayız" dedi.

Öte yandan Muğla ve Marmaris'teki 4 ayrı hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 5'inin yoğun bakım ünitesinde diğerlerinin ise normal servislerde tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.