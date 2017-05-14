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Tur Kazasında Ölenlerin Kimlik Teşhis İşlemleri Sürüyor

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Tur Kazasında Ölenlerin Kimlik Teşhis İşlemleri Sürüyor
Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişi arasında yer alan ve kimlik teşhisleri yapılamayan 2 kadından birisinin cenazesi İzmir'e...

Muğla'da meydana gelen tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişi arasında yer alan ve kimlik teşhisleri yapılamayan 2 kadından birisinin cenazesi İzmir'e sevk edildi.

Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi rampasında meydana gelen tur midibüsü kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin Muğla Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen kimlik teşhis işlemleri sürüyor. İzmir'den gelen yakınları tarafından yapılan teşhisin ardından ailelerine teslim edilen 20 cenaze karayoluyla Buca'ya gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 kadının ise kimlik teşhisleri yapılamadı. Kimlik teşhisinin yakınlarından alınacak kan örneğiyle belirlenmesi amacıyla kadınlardan birisine ait cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Muğla Adli Tıpta bulunan diğer 2 erkek cenazesiyle birlikte 4 kişiye ait otopsi ve kimlik belirleme işlemlerinin sabah saatlerine kadar devam edebileceği belirtildi.

Tur Kazasında Ölenlerin Kimlik Teşhis İşlemleri Sürüyor

Tur Kazasında Ölenlerin Kimlik Teşhis İşlemleri Sürüyor

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