Turab Expo Fuarı Kuşadası’nda Açıldı

Kuşadası Belediyesi ile Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'nin katkılarıyla TURAB EXPO tarafından düzenlenen 4'üncü Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 2'nci Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı ile 1'inci Otel Malzemeleri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde açıldı.

Fuarın açılışına çok sayıda Türk ve Arap sektör temsilcisinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Arap Birliği, Ürdün, Mısır, Yemen, Lübnan, Filistin, Fas ve Tunus Büyükelçileri, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, KODER Başkanı Tacettin Özden, TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt ile Arap ülkeleri ticaret ve sanayi odalarının başkanları katıldı.

143 Türk firması ile 22 Arap ülkesinden 500'den fazla Arap işadamının katıldığı fuarın açılışında konuşmacılar tarafından Türk-Arap dostluğu vurgulandı.

Açılışta konuşan TÜRAP Genel Başkanı Attar, dernek olarak Türk-Arap dostluğunun ilerlemesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "Bize vermiş olduğunuz güven ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle düzenlenen bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk Arap ortaklığının başarıyla sonuçlanması, geçmişimiz ve kültürümüz açısından çok önemlidir. İki halkın sadece bugün gerçekleştirdiğimiz üç farklı fuarın kapsadığı sektörlerde değil bütün iş alanlarında ekonomik ortaklık kurması gerekli. TÜRAP olarak bu işbirliğinin gelişmesi ve devamlılığı için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız. Tüm katılımcılara ikinci memleketleri olan Türkiye'ye hoş geldiniz diyor yaklaşık 150 firmanın katıldığı bu fuarda pek çok yeni ortaklık kurulacağına inanıyorum" dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Arap iş adamlarını Aydın'da yatırım yapmaya davet ederek, "Aydın ile ticaret yapacak Arap iş adamlarını şanslı buluyorum. Çünkü bu coğrafyanın tarım ürünleri dünyanın en kaliteli tarım ürünleri arasında. Aydın dünyanın en kaliteli zeytinyağını, incirini, kestanesini ve enginarını üretiyor. Tarım ihracatını Aydın ürünlerinden karşılarsanız karlı bir yatırım yapmış olursunuz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Türk-Arap dostluğun her geçen günü büyüdüğüne dikkat çekerek, "2000 yılında Arap dünyasıyla ihracatımız 3 milyar dolarken, bugün 70 milyar doları hedefliyoruz. Bu dostluğumuz için çok büyük bir gelişme. Yurdumuzu turistik geziler için ziyaret eden Arap dostlarımızın sayısı da her geçen yıl artıyor. Ülkemizde Arap girişimciler tarafından yapılan yatırımlarda aynı şekilde büyük artışta. Biz Kuşadası Belediyesi olarak Arap-Türk dostluğunun gelişmesine fayda sağlayacak her türlü organizasyona destek vermeye hazırız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, konuşmasında birlikte yatırım yapmanın önemine değinerek, "İki halk için de önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Sizleri bir tarım ve turizm kenti olan Kuşadası'nda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz karşılıklı iyi niyet ve güven ilişkilerimizin daha da güçlenmesini sağlıyor. Bizim sizlerle olan birlikteliğimiz çıkar ilişkisine değil, tarihe dayanmaktadır. Türk ve Arap halkları etle tırnak gibidir. İşbirliği çalışmaları bölgeye huzur ve güvenin gelmesi için çok önemlidir. Ticaret hacminin büyümesi bütün bölge halkının kalkınmasına neden olacaktır. Türkiye olarak Arap kardeşlerimize "gelin beraber kazanalım" diyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından organizasyona katkı ve katılım sağlayan misafirlere plaket verildi. Protokol üyeleri açılış törenin ardından fuar alanındaki stantları ziyaret etti. 4. Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı-2.Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı-1. Otel Malzemeleri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı 5 Mayıs tarihine kadar sektör temsilcilerinin ziyaretine açık olacak.