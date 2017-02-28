Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”

Gelibolu Kılavuzluk Hizmet Binası İnşaatı projesinde etüt ve imar planı çalışmaları tamamlandı.

Gelibolu Kılavuzluk Hizmet Binası İnşaatı projesinde etüt ve imar planı çalışmaları tamamlandı. 2 yıl gibi kısa sürede yapılması kararlaştırılan projenin ihalesi yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çanakkale Boğazı'nın önemine vurgu yapan Turan, "Çanakkale'miz deniz taşımacılığı açısından önemli konum arz ediyor. Gemi trafiğinin ve zaman zaman sıkıntıların yaşandığı görülüyor. Bu anlamda Kıyı Emniyet Müdürlüğümüz gemi geçişlerinin sağlıklı olması için kılavuzluk hizmeti sunuyor. Gelibolu Kılavuzluk Hizmet Binası uluslararası standartlar doğrultusunda daha kaliteli bir hizmet vermek açısından ihtiyaçtır. Aynı zamanda boğaz trafiğini de kontrol altında tutuyoruz" dedi.

Çanakkale 1915 Köprüsü'yle vapur trafiğinin rahatlayacağını belirten Turan, " Şehrimize çok yakışacak olan köprü ile boğaz geçişleri daha sağlıklı bir hale gelecek. Kılavuzluk hizmet binamızın ve köprümüzün tamamlanmasıyla kıyı emniyeti biraz daha rahatlayacaktır. Her iki projemizin Çanakkale'mize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.