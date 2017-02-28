  • BIST 87.256
  • Altın 146,160
  • Dolar 3,6253
  • Euro 3,8383
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”

» »
Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”
Gelibolu Kılavuzluk Hizmet Binası İnşaatı projesinde etüt ve imar planı çalışmaları tamamlandı.

Gelibolu Kılavuzluk Hizmet Binası İnşaatı projesinde etüt ve imar planı çalışmaları tamamlandı. 2 yıl gibi kısa sürede yapılması kararlaştırılan projenin ihalesi yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çanakkale Boğazı'nın önemine vurgu yapan Turan, "Çanakkale'miz deniz taşımacılığı açısından önemli konum arz ediyor. Gemi trafiğinin ve zaman zaman sıkıntıların yaşandığı görülüyor. Bu anlamda Kıyı Emniyet Müdürlüğümüz gemi geçişlerinin sağlıklı olması için kılavuzluk hizmeti sunuyor. Gelibolu Kılavuzluk Hizmet Binası uluslararası standartlar doğrultusunda daha kaliteli bir hizmet vermek açısından ihtiyaçtır. Aynı zamanda boğaz trafiğini de kontrol altında tutuyoruz" dedi.

Çanakkale 1915 Köprüsü'yle vapur trafiğinin rahatlayacağını belirten Turan, " Şehrimize çok yakışacak olan köprü ile boğaz geçişleri daha sağlıklı bir hale gelecek. Kılavuzluk hizmet binamızın ve köprümüzün tamamlanmasıyla kıyı emniyeti biraz daha rahatlayacaktır. Her iki projemizin Çanakkale'mize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”

Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gerçeği Aratmayan Tatbikat28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Ortahisar’ın Stratejik Turizm Planı Hazır28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Başkan Çelik: “Referandum İçin El Ele Vererek Hep Birlikte Çalışacağız”28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Başkan Sekmen’den Kentsel Dönüşüm Mesaisi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Askon Başkanı Çalışkan: “28 Şubat Süreci Ekonomik Bir Darbedir”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye28 Şubat 2017 Salı 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti