Turan, Lapseki’li Gaziyi Evinde Ziyaret Etti

AK Parti grup başkanvekili Bülent Turan, 17 Aralık tarihinde Kayseri'de yaşanan terör saldırısında yaralanan Gazi Recep Coşkun'u Lapseki'de evinde ziyaret...

AK Parti grup başkanvekili Bülent Turan, 17 Aralık tarihinde Kayseri'de yaşanan terör saldırısında yaralanan Gazi Recep Coşkun'u Lapseki'de evinde ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Halil Özer, İl Genel meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ve Çanakkale Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Alpaslan Özbayram, gazi Recep Coşkun'u evinde ziyaret ederek sağlığı hakkında bilgi aldı.

Kayseri'deki Zincidere Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin ilk Komando Tugayı olan 1. Komandı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerin, 17 Aralık 2016 tarihinde sabah sivil kıyafetle çarşı iznine çıkmak için bindikleri otobüse Erciyes Üniversitesi girişinde bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Hain saldırıda gazi olan ve bir süredir Ankara GATA'da tedavisi süren Gazi Recep Coşkun tedavisi tamamlanmasının ardından Lapseki'deki gelmişti.