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Turan’dan Anneler Günü Mesajı

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Turan’dan Anneler Günü Mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yayınladı mesajda sevgi ve merhamet vurgusu yapan Turan, "Birey olmamız yolunda fedakarlık örneği sergileyen annelerimizin emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlar sevgi ve merhametin temsilidir. Varlıkları ile güven ve güç duygusu katarlar. Onlara her zaman hizmet etmek, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin asli görevidir. Bu konuda evlatlarımıza örnek bir tutum sergilememiz gerekmektedir. Toplumun huzuru, güvenliği her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerin, anneler gününü kutluyorum" dedi.

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