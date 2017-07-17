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Turan’dan Gökçeadalılara Tapu Müjdesi

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Turan’dan Gökçeadalılara Tapu Müjdesi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada ilçesinde uzun yıllardır yaşanan tapu meselesinin çözüldüğünü bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada ilçesinde uzun yıllardır yaşanan tapu meselesinin çözüldüğünü bildirdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1996 yılında Adalar Kanununa göre insani yardım için yapılan havaalanı dolayısıyla Yeni Bademli köyünde meydana gelen istimlak meselesi 20 yıl sonra Milletvekili Bülent Turan sayesinde çözüme kavuşturuldu. Gökçeada ilçesinin önemli bir meselesini çözüme kavuşturduklarını belirten Bülent Turan, "Havaalanı çalışmalarından kaynaklı 20 yıldır süregelen bir tapu meselesi bulunmaktaydı. Hemşerilerimiz ile yapmış olduğumuz toplantılar, muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında yetkili makamlara durumu ilettik. Yapılan görüşmeler sonucunda tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Mağdur olan 19 hemşerimizin tapuları teslim edildi. Gerek turizm, gerekse tarım alanında Gökçeada bizim için önemli bir ilçemiz. Yeni tapuların hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Turan’dan Gökçeadalılara Tapu Müjdesi

Turan’dan Gökçeadalılara Tapu Müjdesi

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