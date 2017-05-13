Turan’dan Kent Konseyine Ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir ve yönetimini ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir ve yönetimini ziyaret etti.

Kent konseylerin sivil bir inisiyatif olduğunu belirten Turan, "Yeni seçilen Kent Konseyi Yönetimi başta sayın Başkanımız olmakla beraber tüm yönetimi kutluyorum. Kent konseyleri biliyorsunuz son dönemde Türkiye'nin vizyonuna katkı sağlayan önemli kurumlardan bir tanesi. Kent konseyleri ile ilgili yasa bizim hükümetimiz tarafından çıkarıldı. Kent konseyleri belediyeciliğin daha sivilleşmesi belediye hizmetlerinin tüm topluma yayılması için her kesimden her katmanda siyasi fark gözetmeksizin hizmet alınmasını takip eden öncü kurumlardan" dedi

'Kent icra makamı değildir'

Zaman zaman, sadece belli bir siyasi anlayışa sahip vatandaşların STK'ların öne çıkarıldığı dönemler olduğunu söyleyen Turan, "Ama biz Engin Bey başta olmak üzere tüm yönetimden Çanakkale'nin bütün sorunlarına, dertlerine, bütün kesimlerine kucak açan, Çanakkale'nin bütün dertlerini masaya yatıran bir anlayışa öncü olacağını, Belediyelere de örnek olacağını düşünüyoruz. En gariban mahallemizden en modern mahallemize kadar bütün mahallelerin dertlerini ortaya koyacaklardır. Tüm siyasi oluşumlara eşit davranacak. Çünkü kent konseyi icra makamı değildir. İcra makamı belediye ama kent konseyi söz söyleyecek, rapor hazırlayacak, program ortaya koyacak. Biliyorsunuz kent konseyinin belediye kanunda karşılığı var. Kent konseyinin kuruluş amaçlarında kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin gelişmesine yönelik güzel şeyler yapılabilir" diye konuştu.

'En pahalı su Çanakkale'de'

Turan, "En pahalı su Çanakkale'de. O pahalı suya imza atan belediye meclisi olabilir ama kent konseyi devletin değil milletin yanında olacak. Durun, dur diyecek. En çok park sorunu olduğu yer Çanakkale'miz. Bunları belediye dile getiremiyor olabilir mazereti üretebilir ama kent konseyi milletin adına sivil irade adına sayın başkan su neden bize pahalı neden kent konseyinin öncülüğünde parkla ilgili çalışma yapmıyoruz gibi şeyler söylemeli ikaz etmeli. Onun dışında çevreye duyarlılık sosyal yardımlaşma ve dayanışma saydamlık hesap sorma hesap verme büyük bir vizyon büyük bir iddia bu amaca ne kadar hizmet edersek o kadar başarılı olmuş olursunuz ne kadar az amaca hizmet ederseniz o kadar başarısız olursunuz. Makamlar mevkiiler gelip geçer hepsi bugün var yarın yok, Çanakkale'nin sivil toplum kuruluşları size görev verdi. Biz sizden şunları bekliyoruz dedi. O beklentiler karşılanırsa bu millet sahip çıkar yola devam edin der, ama hayır beklentiler karşılanmazsa hiç birimiz bulunulmaz insanlar değiliz o zaman sen bu işi yapmadın falanca kişi gelsin bu da haklarıdır. Demokratik rejimin en güzel tarafı bu zaten sizi seçen sivil iradeyi hiç unutmayın memur değil seçilensiniz" dedi.

'Hep beraber yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz'

Referandum sonuçlarından bahseden Turan,"Örneğin kısa bir süre önce bir halk oylaması yapıldı. Çanakkale'mizde genel 40-60 bir oran aldık. Türkiye'de yüzde 55'lik bir oran aldık. Demokratik seçimlerde iki türlü seçim varsa 50+1 yeterlidir. Bu konu geride kalmıştır, artık evet diyenin de hayır diyenin de kazandığı beraber faydalanacağı bir dünyayı bir Türkiye'yi beraber imar edeceğiz" şeklinde konuştu.