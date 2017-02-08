Turboşaft Motor Geliştirme (Tmg) Projesi’nde İmzalar Atıldı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen yürütülmekte olan Özgün Hafif Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında,...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen yürütülmekte olan Özgün Hafif Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, Turboşaft Motor Geliştirme (TMG) Projesi sözleşmesinin TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ile imzalandığını bildirdi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen yürütülen Özgün Hafif Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında geliştirilmekte olan helikopterin motor ihtiyacının yerli olarak geliştirilerek karşılanması amacıyla, Turboşaft Motor Geliştirme (TMG) Projesi'nin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, yüklenici TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile sözleşmenin 7 Şubat 2017 tarihinde imzalandığı ifade edildi. Konuya ilişkin Savunma Sanayi Müsteşarlığından yapılan açıklamada, proje kapsamında; 2 adet 1400 shp gücünde sertifiye edilmiş Turboşaft motor geliştirilecek, Turboşaft motorun özgün helikopter üzerinde entegrasyonu yapılacak ve sertifiye edilecek, 2000 shp'ye kadar olan Turboşaft motorlar ile modülleri için test altyapısı kurulacak, motorlar için Malzeme Veri Tabanı oluşturulacak, tasarım ve test yazılımları geliştirilecek, fikri ve sınai mülkiyet hakları SSM'ye ait olacak, Turboşaft motor yurtdışına satılabilecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, projenin 5 ana aşamada gerçekleştirileceğini, ilk motor çalıştırmanın 2'nci yılda yapılacağını ve motor sertifikasyonunun 8'inci yılda tamamlanacağını bildirdi.