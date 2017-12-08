Türel, Şampiyon Karateciyi Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 17 yaşında karate şampiyonu olan Kutluhan Duran'ı ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 17 yaşında karate şampiyonu olan Kutluhan Duran'ı ağırladı.

Ümit Genç 21 yaş altı Milli Takım sporcusu, Manavgatlı genç karateci Kutluhan Duran, Antrenörü Yunus Batal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Başarılarından dolayı şampiyon sporcuyu kutlayan Türel, antrenör Batal ve genç sporcu Kutluhan Duran'a altın ve üzerinde kendi imzası bulunan saat hediye etti. Kutluhan Duran'ın başarısıyla ülke olarak gurur duyduklarını belirten Başkan Türel, "Şehrimizden böyle şampiyonların çıkması göğsümüzü kabartıyor" dedi.