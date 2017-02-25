  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 20 °C

Türel Ve Turizmcilerin Almanya Ziyaretleri

» »
Türel Ve Turizmcilerin Almanya Ziyaretleri
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve turizmcilerin Antalya'nın tanıtımı için Almanya'da yaptığı ziyaret ve görüşmeler ses getiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve turizmcilerin Antalya'nın tanıtımı için Almanya'da yaptığı ziyaret ve görüşmeler ses getiriyor.

Antalya'nın tanıtımı ve turizm için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve turizmciler Almanya ve Hollanda tanıtım çalışmaları gerçekleştirmişti. Antalya'yı her yönü ile anlatan, güvenli bir şehir olmasının yanı sıra memnuniyet anketlerinde ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Türel'in temasları, gittiği ülkelerin önemli basın kuruluşlarında yer buluyor.

Almanya'nın yüksek tirajlı ve saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da Başkan Menderes Türel'in gazetenin turizm direktörü ve yazarı Timo Kotowski ile yaptığı röportaj yayımlandı. "Türk tatil şehrinin Belediye Başkanı Avrupa'yı dolaşarak reklam yapıyor" diyen Timo Kotowski haberinde, "Türel, güneş bölgesinin Büyükşehir Belediye Başkanlığından kriz yöneticiliğine geçti. Şimdi ise memleketi hakkında güzel şeyler anlatmak için Avrupa'yı dolaşıyor" ifadesini kullandı.

Haberde, Antalya'nın müşteri memnuniyetinde en yüksek seviyelerde olduğu belirtilerek, bunu TUI ve DER Touristik gibi şirketlerin de kabul ettiğine, Antalya'dan dönen tatilcilerin İspanya'ya gidenlerden daha iyi notlar verdiğine işaret edildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung haberde Başkan Türel'in Antalya Film Stüdyoları projesine de geniş yer vererek, "Antalya ve Los Angeles'in ortak bir noktası var. Bu karşılaştırma Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hoşuna gidiyor. "Bizdeki ışığın açısı Los Angeles ile benzer. "Sadece, Antalya'da güneş daha çok parlıyor" diyor. Antalya'da senede 300 güneşli gün bulunuyormuş. Türel'in Türk Rivierasında film stüdyoları kurmaya çalışmasının sebeplerinden biri de bu gün ışığı konusu. Ancak onun için asıl amaç bölgesel ekonomiyi turizme ve yaz sezonuna daha az bağımlı hale getirmek. Yerel üniversite içerisinde Film Fakültesi açılmış bile. Yapımcılar ile ilk görüşmeler gerçekleşmiş. Şimdi Türel, Angelina Jolie ve Brad Pitt'i çekimler için Antalya'ya bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Haberde, Başkan Menderes Türel'in yanı sıra Türk turizmcilerin görüşleri de yer aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Giad, İnşaat Sektöründeki Sorunları Başkan Tuna İle Paylaştı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Gelmediklerine Pişman Oldular25 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Tarımda Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi Programı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Kayseri’den Türkiye’yi Taşıyor25 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Jimnastik Takımı Analig’e Uğurlandı25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • Bilecik’te Okul Sporları Modern Pentatlon Müsabakaları Sona Erdi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • Elazığ Belediyesinde Mühendisler Değerlendirme Toplantısı Yaptı25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Bilecik’te Eğitim Ve Spor Konuşuldu25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti