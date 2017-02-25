Türel Ve Turizmcilerin Almanya Ziyaretleri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve turizmcilerin Antalya'nın tanıtımı için Almanya'da yaptığı ziyaret ve görüşmeler ses getiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve turizmcilerin Antalya'nın tanıtımı için Almanya'da yaptığı ziyaret ve görüşmeler ses getiriyor.

Antalya'nın tanıtımı ve turizm için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve turizmciler Almanya ve Hollanda tanıtım çalışmaları gerçekleştirmişti. Antalya'yı her yönü ile anlatan, güvenli bir şehir olmasının yanı sıra memnuniyet anketlerinde ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Türel'in temasları, gittiği ülkelerin önemli basın kuruluşlarında yer buluyor.

Almanya'nın yüksek tirajlı ve saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da Başkan Menderes Türel'in gazetenin turizm direktörü ve yazarı Timo Kotowski ile yaptığı röportaj yayımlandı. "Türk tatil şehrinin Belediye Başkanı Avrupa'yı dolaşarak reklam yapıyor" diyen Timo Kotowski haberinde, "Türel, güneş bölgesinin Büyükşehir Belediye Başkanlığından kriz yöneticiliğine geçti. Şimdi ise memleketi hakkında güzel şeyler anlatmak için Avrupa'yı dolaşıyor" ifadesini kullandı.

Haberde, Antalya'nın müşteri memnuniyetinde en yüksek seviyelerde olduğu belirtilerek, bunu TUI ve DER Touristik gibi şirketlerin de kabul ettiğine, Antalya'dan dönen tatilcilerin İspanya'ya gidenlerden daha iyi notlar verdiğine işaret edildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung haberde Başkan Türel'in Antalya Film Stüdyoları projesine de geniş yer vererek, "Antalya ve Los Angeles'in ortak bir noktası var. Bu karşılaştırma Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hoşuna gidiyor. "Bizdeki ışığın açısı Los Angeles ile benzer. "Sadece, Antalya'da güneş daha çok parlıyor" diyor. Antalya'da senede 300 güneşli gün bulunuyormuş. Türel'in Türk Rivierasında film stüdyoları kurmaya çalışmasının sebeplerinden biri de bu gün ışığı konusu. Ancak onun için asıl amaç bölgesel ekonomiyi turizme ve yaz sezonuna daha az bağımlı hale getirmek. Yerel üniversite içerisinde Film Fakültesi açılmış bile. Yapımcılar ile ilk görüşmeler gerçekleşmiş. Şimdi Türel, Angelina Jolie ve Brad Pitt'i çekimler için Antalya'ya bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Haberde, Başkan Menderes Türel'in yanı sıra Türk turizmcilerin görüşleri de yer aldı.