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TÜRFAD’DAN OTYAKMAZ’A ZİYARET

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TÜRFAD’DAN OTYAKMAZ’A ZİYARET
Türkiye Futbol Adamları Derneği(TÜRFAD) Samsun Şubesi yöneticileri, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Adamları Derneği(TÜRFAD) Samsun Şubesi yöneticileri, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti.

Hafta sonu oynanan Sivasspor-Samsunspor maçı için Sivas'a giden TÜRFAD Başkanı Gültekin Kullukçu, As Başkan Ali Gürler ve  Yönetim Kurulu üyeleri Murat Çaldırak ve Fuat Dilek, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti. Aynı zamanda TFF 1. Lig Kulüpler Birliği İcra Kurulu Başkanı da olan Mecnun Otyakmaz ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Samsun TÜRFAD yöneticileri, kendisine günün anısına Atatürk Anıtı heykeli sundu. 

Samsun'un simgesi heykeli alan Otyakmaz, "Başta sizler olmak üzere bugün burada birçok Samsunlu dostumuz ile bir araya geldik. Samsunspor ile olan dostluğumuz bakidir. Umuyorum ve diliyorum ki Türk futbolunun bu 2 güzide kulübünün yolu yeniden Süper Lig'de kesişecektir" dedi. TÜRFAD yöneticileri, Sivasspor'un eski genel kaptanı Kaya Kormazgil'i de ziyaret ederek günün anısına plaket sundu.

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