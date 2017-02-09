Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ensar Vakfı Şubesinin açılışına katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın"...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ensar Vakfı Şubesinin açılışına katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın" dedi.

Lüleburgaz'da Ensar Vakfı Şubesinin açılışına ve tanışma yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, kurum müdürleri ve Ensar Vakfı üyeleri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Ensar malumunuz peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman onu orada karşılayan bütün Mekkeli muhacir kardeşlerini bağrına basan, onlarla evlerini, aşlarını, işlerini paylaşan, onları kucaklayan o güzide topluluğa verilen isim. Şimdi aslında ülkemiz çok enteresan dönemlerden geçiyor. Bunu biraz daha geri çekilerek incelediğimiz zaman dünyanın da bir belirsizlik içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Avrupa Birliğinin bu 2009 krizinden sonra tekrar bir arada kalıp kalamayacağını tartışmaya başladık. İngiltere ayrılma kararı verdi" dedi.

"Referandumda hayır oyunun çıkmasıyla İtalya'nın geleceği çok karanlık bir müriyete bürünmüş oldu"

İtalya örneğini veren Erdoğan, "Referandumda hayır oyunun çıkmasıyla İtalya'nın geleceği çok karanlık bir müriyete bürünmüş oldu. Çünkü İtalya İkinci Dünya Savaşı'ndan beri koalisyon hükümetleriyle, devamlı değişen başbakanlarla istikrarsızlıkla anılan bir ülke oldu. Son 30 yılda da ekonomik gelişmeden eser olmayan, yatırımlarını yapamayan, basit bir tren istasyonunu 7-8 yılda bitiremeyen bir ülke konumunda" ifadelerini kullandı.

"Allah kimseyi vatansız bırakmasın"

15 Temmuz'a değinen Erdoğan, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık, ardından şehitlerimizin evlerini ziyaret ettik. Gazilerimizi hastanelerde ziyaret ettik. Hepsinin söylediği bir ortak cümle vardı. O anda o gece şunu düşündük dediler; "Bu darbe başarılı olursa bizim gidecek başka yerimiz yok.'. Gidecek başka yerimiz yok. Allah göstermesin Suriyeli mülteci kardeşlerimiz bilerek, isteyerek, seçerek buraya gelmediler veya Ürdün'e gitmediler veya çevre ülkelere dağılmadılar. Ablası İstanbul'da, halası Ürdün'de insanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onun için bağımsızlığımız çok önemli. 15 Temmuz bizim millet olarak bağımsızlığımız için ne denli fedakarlık yapabileceğimizin yeni bir nişanesi oldu. 1915'te Çanakkale'de neyi ortaya koyduysa bu millet, Kurtuluş Savaşı'nda neyi ortaya koyduysa bu millet, bağımsızlığı için tekrar ortaya canını siper edebileceğini göstermiş oldu" dedi.

"Tayyip Erdoğan sonrasında bu ülkede yeniden bizi birbirimize düşürememeleri için bizim bu sisteme ihtiyacımız var"

Ülkenin istikrarından bahseden Erdoğan, "Bu istediğiniz kadar ekonomik kazanımınız olsun, istediğiniz kadar askeriniz güçlü olsun manevi olarak güçlü olmazsanız sizi fitnelerle, fesatlarla, bozgunlarla birbirinize düşürürler. İki ay zaman içerisinde inşallah ülkemizde bir referandum olacak. Elhamdülillah bir liderimiz var. Dünya bu belirsiz sularda yüzerken şu reformu gerçekleştirebilirsek inanın Tayyip Erdoğan hayattayken değil, Tayyip Erdoğan sonrasında bu ülkede yeniden bizi birbirimize düşürememeleri için bizim bu sisteme ihtiyacımız var. Tayyip Erdoğan kadar karizmatik, Tayyip Erdoğan kadar güçlü bir lider olmadığı zaman da bu ülkeyi istikrarlı bir biçimde yönetilebilir kılmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlığımızı teminat altına alacak bir sistemi egemen kılmak için sandıklara gitmemiz lazım"

15 Temmuz örneğini veren Erdoğan, "Onun için 2 ay sonra gerçekleşecek olan referandumda çok güçlü bir şekilde bağımsızlığımızı teminat altına alacak bir sistemi egemen kılmak için sandıklara gitmemiz lazım. İrademizi ortaya koymamız lazım. Nasıl ki 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza sahip çıkma iradesini canlarımız, kanlarımızla ortaya koyduysak bir oyumuzla da olsa referandum sandığında inşallah bu iradeyi ortaya koymamız gerekiyor. Onun için bu referandum önemli. Bizim için önemli bir dönemeç noktası. Ekonomik olarak cendereye alındığımız bir dönemde referanduma gitmeye çalışıyoruz. Ama inanın bu dönemeci atlattığımız zaman Türkiye kararlılıkla yatırımlarını yapabilen, istihdamı yeniden arttırabilmek için sektörlerin önünü açan, katma değer olan yatırımları, katma değer olan işleri destekleyebilen bir ülke olacaktır. Türkiye'yi 2017 yılı içerisinde en çok darbe ihtimali olan 10 ülke arasına koymuşlar. Kaşıyorlar, hala durmayacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleşti.