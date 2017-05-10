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Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor

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Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor
Turgutlu Belediyesi hem merkezdeki hem de kırsaldaki mahallelerin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor.

Turgutlu Belediyesi hem merkezdeki hem de kırsaldaki mahallelerin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor. Kırsal mahallelerden biri olan Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan ve vatandaşların zorluk çektiği yokuşa belediye tarafından yapılan merdiven ve engelli rampası, vatandaşların hayatını kolaylaştırdı.

Turgutlu Belediyesi 61 mahalleye eşit hizmet düşüncesiyle mahallelerin eksiklerini giderme çalışmalarına devam ediyor. Çıkrıkçı Mahallesi sakinlerine yıllardır zorluk yaşatan alanda çalışmalara başlayan Turgutlu Belediyesi, mevcut bölgeye merdiven ve engelli rampasını yapımını tamamladı. Vatandaşların yaşamlarını rahatlatacak olan çalışmanın bittiğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bir kaç hafta önce çalışmalarına başladıkları alanda engelli rampası ve merdiven yapımını tamamladılar. Bu alanı kullanan vatandaşlarımızın yaşam alanlarını kolaylaştırma adına onlara böyle bir hizmet sunduk. Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlısı olsun" dedi.

Mahalle sakinleri memnun

Mahalle sakinleri ise çalışmanın son derece başarılı ve güzel olduğunu, mahallede birçok vatandaşın bu alanı kullandığını dile getirerek Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine yapılan çalışmadan dolayı teşekkür etti. Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz da, "Mahallemizde birçok vatandaşımızın ortak kullanım alanı olan rampada böyle güzel bir çalışma yaptığı için Belediye Başkanımız Turgay Şirin ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor

Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor

Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor

Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor

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