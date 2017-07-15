  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Turgutlu’da Belediyespor Basketbol Akademi’ye Yoğun İlgi

» »
Turgutlu’da Belediyespor Basketbol Akademi’ye Yoğun İlgi
Turgutlu Belediyesi'nin Turgutlu Belediyespor kapsamında başlattığı Basketbol Akademisi'ne rekor bir sayıyla 412 öğrenci kayıt yaptırdı.

Turgutlu Belediyesi'nin Turgutlu Belediyespor kapsamında başlattığı Basketbol Akademisi'ne rekor bir sayıyla 412 öğrenci kayıt yaptırdı.

Turgutlu Belediyesi, kurduğu Basketbol Akademi ile geleceğin basketbolcularını yetiştirmeye başladı. Kısa sürede 412 gibi rekor bir sayıyla öğrenci kaydının yapıldığı Basketbol Akademi, 6-14 yaş arası öğrencileri ve ailelerini bir araya getirdi. Türkiye genelinde birçok profesyonel takımın alt yapılarının araştırılarak kurulan Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi, yetiştireceği sporcular ile önümüzdeki yıllarda Turgutlu'nun basketboldaki geleceği konumunda ilerlemeyi hedefliyor. Kayıt süresinin sonra erdiği Basketbol Akademi, tüm yaş guruplarındaki öğrencileri velileriyle birlikte açılışa hazırlanan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda bir araya getirdi, 2 koç ve 4 yardımcı antrenör tarafından öğrenciler kategorilerine ayrılarak antremanlarına başladı. İlk gün heyecanının yaşandığı salonda öğrenci velileri tarafından da son derece ilgiyle izlenen antremanlar beğeni topladı.

Turgutlu'nun spor alanındaki başarı çıtasını her geçen gün arttıracak çalışmalar içerisinde olduklarının altını çizerek, Basketbol Akademi'ye olan ilgiden de memnuniyet duyduğunu dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bizler Turgutlu Belediyesi olarak sporun önemini çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmak ve onları iyi bir birey, iyi bir sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da dün olduğu gibi bugün de yarın da yarınlarımız olan genç nesillerimizin hizmetindeyiz. Basketbol Akademi adı altında Belediyesporumuz çatısı altında başlattığımız kursumuza rekor sayılabilecek bir başvuru ile 412 öğrencimiz kayıt olmuştur. Şuan kayıt için başvuran çocuklarımız ve ailelerimiz de mevcut. İlk etaptaki kayıtların ardından bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu gençliğine armağan ettiğimiz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonumuz faaliyete geçtiği andan itibaren Basketbol Akademi yıl boyu çalışmalarını yeni bir mekanda gerçekleştirmiş olacak. Gelecek yıllarda Türkiye Baketbol'una yön verecek sporcuların Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademisi'nde yetişeceğine inancım tam. Basketbol koçlarımıza, antrenörlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu’da Belediyespor Basketbol Akademi’ye Yoğun İlgi

Turgutlu’da Belediyespor Basketbol Akademi’ye Yoğun İlgi

Turgutlu’da Belediyespor Basketbol Akademi’ye Yoğun İlgi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Hikmet Karaca’nın Acı Günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Amed Sportif Faaliyetler’den Bir Transfer Daha15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Fikri Asım Derneği Aydın Şubesi Çalışmalarını Değerlendirdi15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Özyavuz 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Gününü Kutladı15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Milletvekili Serdar’ın Acı Günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Demokrasi Anıtı Mehteranla Açıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Daimder Başkanı Bulut: “15 Temmuz Şanlı Direnişimiz Kutlu Olsun”15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Turgutlu’da Belediyespor Basketbol Akademi’ye Yoğun İlgi15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • Diyarbakır’da Yüzme Müsabakaları Sona Erdi15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
  • ’15 Temmuz Güçlü Kadınlar Eğitim,yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’ Kuruldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti