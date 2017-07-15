Turgutlu’da Belediyespor Basketbol Akademi’ye Yoğun İlgi

Turgutlu Belediyesi'nin Turgutlu Belediyespor kapsamında başlattığı Basketbol Akademisi'ne rekor bir sayıyla 412 öğrenci kayıt yaptırdı.

Turgutlu Belediyesi'nin Turgutlu Belediyespor kapsamında başlattığı Basketbol Akademisi'ne rekor bir sayıyla 412 öğrenci kayıt yaptırdı.

Turgutlu Belediyesi, kurduğu Basketbol Akademi ile geleceğin basketbolcularını yetiştirmeye başladı. Kısa sürede 412 gibi rekor bir sayıyla öğrenci kaydının yapıldığı Basketbol Akademi, 6-14 yaş arası öğrencileri ve ailelerini bir araya getirdi. Türkiye genelinde birçok profesyonel takımın alt yapılarının araştırılarak kurulan Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi, yetiştireceği sporcular ile önümüzdeki yıllarda Turgutlu'nun basketboldaki geleceği konumunda ilerlemeyi hedefliyor. Kayıt süresinin sonra erdiği Basketbol Akademi, tüm yaş guruplarındaki öğrencileri velileriyle birlikte açılışa hazırlanan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda bir araya getirdi, 2 koç ve 4 yardımcı antrenör tarafından öğrenciler kategorilerine ayrılarak antremanlarına başladı. İlk gün heyecanının yaşandığı salonda öğrenci velileri tarafından da son derece ilgiyle izlenen antremanlar beğeni topladı.

Turgutlu'nun spor alanındaki başarı çıtasını her geçen gün arttıracak çalışmalar içerisinde olduklarının altını çizerek, Basketbol Akademi'ye olan ilgiden de memnuniyet duyduğunu dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bizler Turgutlu Belediyesi olarak sporun önemini çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmak ve onları iyi bir birey, iyi bir sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da dün olduğu gibi bugün de yarın da yarınlarımız olan genç nesillerimizin hizmetindeyiz. Basketbol Akademi adı altında Belediyesporumuz çatısı altında başlattığımız kursumuza rekor sayılabilecek bir başvuru ile 412 öğrencimiz kayıt olmuştur. Şuan kayıt için başvuran çocuklarımız ve ailelerimiz de mevcut. İlk etaptaki kayıtların ardından bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu gençliğine armağan ettiğimiz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonumuz faaliyete geçtiği andan itibaren Basketbol Akademi yıl boyu çalışmalarını yeni bir mekanda gerçekleştirmiş olacak. Gelecek yıllarda Türkiye Baketbol'una yön verecek sporcuların Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademisi'nde yetişeceğine inancım tam. Basketbol koçlarımıza, antrenörlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.