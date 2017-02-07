Turgutlu’da "Bylock" Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında örgütün haberleşme...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Turgutlu merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Balıkesir il ve ilçelerinde 31 Ocak günü eş zamanlı ByLock operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki sorguları tamamlanan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kapatılan Körfez Dershanesi öğretmenlerinden M.G., E.C., açıkta bulunan diş hekimi H.D., Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden ihraç edilen öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. G.A., ByLock soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.