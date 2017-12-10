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Turgutlu’da Değişimin Ayak Sesleri

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Turgutlu’da Değişimin Ayak Sesleri
Ocak ayında yapılacak olan Turgutlu Marangozlar Odası başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan genç işadamı Ünal Kağba, oda üyelerinden de büyük...

Ocak ayında yapılacak olan Turgutlu Marangozlar Odası başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan genç işadamı Ünal Kağba, oda üyelerinden de büyük destek görüyor. Sık sık oda üyelerini işyerlerinde ziyaret eden Kağba genç ve dinamik bir kadroyla gerçekleştirecekleri projelerle Turgutlu Marangozlar Odasını yeniden söz sahibi bir oda haline getireceklerini belirtti.

Turgutlu'da mobilya sektöründeki başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren aynı zamanda Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı olan genç işadamı Ünal Kağba, Ocak ayında yapılacak olan Turgutlu Marangozlar Odası Başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklamasının ardından oda üyelerini ziyaret ederek destek istiyor. Oda üyelerinin de teveccühü ile karşılanan Kağba hayata geçirecekleri projelerle tüm üyelere hizmet edeceklerini söyledi.

Çocukluğundan beri mobilya sektörü içinde olan Turgutlu'nun sevilen genç işadamı Ünal Kağba 1 Ocak günü üyelerinin oylarını beklediğini belirterek artık odada değişim zamanının geldiğini ve bunun da gençlerden yana olması gerektiğini söyledi. Genç ve dinamik bir kadroyla odanın yönetimine aday olduklarını kaydeden Kağba seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri projelerle Turgutlu'nun mobilyacılar çarşısına ve düzenli olarak yapılacak mobilya fuarlarına kavuşacağını anlattı. Oda üyesi emlakçıların sorunlarını da yakından bildiklerini kaydeden Kağba kayıtdışı emlakçılarla mücadele edeceklerini de dile getirdi.

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