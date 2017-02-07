Turgutlu’da Fetö Kapsamında Bir İş Adamı Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Turgutlu Ticaret...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası eski Yönetim Kurulu Başkanı M.A., savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındı.

Adli kontrollü şartıyla serbest bırakılan M.A., Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından tekrardan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi cezaevine gönderildi.

Öte yandan, savcılık tarafından yeniden gözaltına alınan M.Y., H.G. ve A.İ.'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrollerinin devam etmesine karar verildi.