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Turgutlu’da Hıdrellez Şenliği

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Turgutlu’da Hıdrellez Şenliği
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesinde 7. Hıdrellez ve keşkek günü şenlikleri yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesinde 7. Hıdrellez ve keşkek günü şenlikleri yapıldı.

Osmancık Mahallesinde gerçekleştirilen 7. Hıdrellez ve keşkek gününe Turgutlulular büyük ilgi gösterdi. Şenliklere Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Jandarma Komutan Binbaşı Muhammet Evren, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Osmancık Mahalle Muhtarı Salim Çetin, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda konuk katıldı. Yılın bereketli olması için okunan Kuran-ı Kerim ve mevlid-i şerif ile başlayan programda, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi tarafından Osmancıkta açılan Halk oyunları kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlerin, halk oyunlarının gösterisi, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin Türküleriyle devam etti. Şenliklerle geleneklerine sahip çıktıklarını söyleyen Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin, "Tarihi değerlerimizi her zaman yaşatıyoruz ve bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapan farklı bir mahalleyiz. Osmancık meyve diyarı bir yer. Bizler bağlarımız bahçelerimizle uğraşırken, aynı zamanda sosyal hayattın nimetlerinden faydalanmasını bilen ve kullanan bir mahalleyiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de şenliklerde olmanın oldukça keyifli olduğunu ifade ederek, "Mayıs ayında bölgemizde tabiat bize bütün cömertliğini sunar. Bugün burada keşkeğimizi dövdük, meyvelerimizi yedik. Osmancık Mahallesi bizlere birlik ve beraberlik örneği gösterdi" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ise birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Bugün burada Keşkek ve Hıdırellez şenlikleri münasebetiyle bir aradayız. Siyasiler, yöneticiler, basın mensuplarıyla, halayı ile zeybeği ile horonu ile kardeşlik türkülerimizle bu bayrak altında bir araya geldik. Bizler biz olduğumuz müddetçe bizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Yeter ki biz birliğimizi koruyalım" diye konuştu.

Şenlikler Anneler günü münasebetiyle kadınlara Osmancık Muhtarlığı tarafından gül verilmesiyle sona erdi.

Turgutlu’da Hıdrellez Şenliği

Turgutlu’da Hıdrellez Şenliği

Turgutlu’da Hıdrellez Şenliği

Turgutlu’da Hıdrellez Şenliği

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