Turgutlu’da Nostalji Rüzgarı Esti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Turgutlu'da verdiği Türk Sanat Müziği Konseri ile ilçe halkına nostaljik bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Turgutlu'da verdiği Türk Sanat Müziği Konseri ile ilçe halkına nostaljik bir gece yaşattı. Solist Aylin Eralp'in seslendirdiği birbirinden güzel eserler davetlileri mest etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turgutlu Lisesi Konferans Salonunda Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Konsere, Turgutlulu çok sayıda sanatsever katıldı. Gecede nostaljik eserlerden, "Bir Garip Yolcuyum', "Güller Ağlasın', "Sevmekten Kim Usanır', Mazi Kalbimde Bir Yaradır', "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim', "Vurgun Yaşamak Zevki Verir, "Güz Gülleri', Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" gibi Türk Sanat Müziğinde hafızalara kazınmış birbirinden güzel parçalar seslendiren Aylin Eralp'in performansı ayakta alkışlandı.