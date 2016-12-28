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Turgutlulu Çiftinin Yüzü Yine Güldü

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Turgutlulu Çiftinin Yüzü Yine Güldü
Turgutlulu çiftçilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında aldığı destek yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Turgutlulu çiftçilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında aldığı destek yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi'nin Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Turgutlulu çiftçilere verdiği destek artarak devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 750 adet zeytin fidanı daha toprakla buluşmak üzere çiftçilere teslim edildi. Turgutlu Belediyesi karşısında düzenlenen teslim törenine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Tarım ve Hayvancılık Şubesi Müdürü Nedim Zurnacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar, Turgutlu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilere verilen desteğin artarak devam etmesinin kendileri adına da memnun edici bir gelişme olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlulu çiftçimiz bugün teslimini yapacağımız 2 bin 750 adet zeytin fidanıyla toplamda 5 bin adet fidan desteği almış olacak. Bu da Turgutlulu çiftçimizin tarıma teşviğinde önemli bir destektir. Bu anlamda projeyi başarılı bir şekilde yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ve tabii ki Turgutlulu çiftçimize de önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Bu desteklerin 2017 yılında farklı meyve türleri ile devam edeceğinden şüphemiz yok. Çitfçimiz hayrını görsün, inşallah mahsulü bereketi bol olur" dedi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da verilen destekten dolayı memmun olduklarını söyleyerek teşekkür etti.

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