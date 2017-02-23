Turgutlulu Kadınlar Manisa’yı Gezdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerdeki kadınlara yönelik olarak düzenlenen kültür gezileri devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerdeki kadınlara yönelik olarak düzenlenen kültür gezileri devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesindeki kadınlar, Haydi Kadınlar Manisa'ya projesi kapsamında bir günlerini şehrin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Haydi Kadınlar Manisa'ya projesi kapsamında Turgutlulu kadınlara yönelik olarak gezi programı düzenlendi. Programa katılan kadınlar, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Niobe, Sultan Camii, belirlenen diğer camiiler ve türbeler ile sosyal, kültürel alanları ziyaret etti. Program kapsamındaki gezdikleri yerler hakkında artık daha detaylı bilgi sahibi olduklarını belirten Turgutlulu kadınlar, etkinlik dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.