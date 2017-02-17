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Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor

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Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor
Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede hayata geçirdiği Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, Turgutlu'da da eğitime devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede hayata geçirdiği Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, Turgutlu'da da eğitime devam ediyor. Toplu ulaşım araç teslim töreni için ilçede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçedeki Ergenekon Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nin sembolik açılışını gerçekleştirerek çocuklara hediyeler verdi.

Toplu ulaşımda dönüşüm hamlesi kapsamında Turgutlu'da 40 adet Jest marka aracın teslim törenine katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, törenin ardından Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte Ergenekon Mahallesindeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ne ziyarette bulundu. Merkezde öğrenim gören miniklerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Ergün ve Başkan Şirin, çocuklara kırtasiye seti ve çeşitli hediyeler vererek sevinmelerini sağladı.

İl genelinde çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çocuk kültür ve sanat merkezlerini hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'ya da bu merkezlerden 3 tane kazandırdıklarını söyledi. Genç beyinlerin okul öncesi eğitimlerine katkı sağlarken, onları Atatürk'ün izinde Cumhuriyet çocukları olarak yetişmelerini hedeflediklerini de vurgulayan Başkan Ergün, çocuklara başarı dileklerini sundu. Başkan Ergün, çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor

Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor

Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor

Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor

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