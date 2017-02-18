Turgutlu’nun Dev Spor Kompleksinde Sona Yaklaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu gençliğine verdikleri söz doğrultusunda hayata geçirdikleri...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu gençliğine verdikleri söz doğrultusunda hayata geçirdikleri Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu inşaat çalışmalarını inceledi.

Toplu Ulaşımda Dönüşüm Projesi kapsamında Turgutlu'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesinde yükselen Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Ergün ve Başkan Ergün'e başta Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu olmak üzere daire başkanları eşlik etti. Yüklenici firmadan bilgi alan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin eş finansman desteğiyle yapılan spor kompleksinin Turgutlu'ya çok yakıştığını ifade ederek kaba inşaatı tamamlanan merkezin dış cephe ve iç donanımlarına başlanılacağını söyledi. Çalışmaların hava muhalefetine rağmen hızla devam ettiğini belirten Başkan Ergün ve Başkan Şirin, tesisin havuz, salon, idari bina ve diğer bölümlerini tek tek inceledi.

14 bin metrekarelik alanda

Spora ve sporcuya tam destek düşüncesinden hareketle ilçede yükselen spor kompleksinin spor alanındaki beklentiyi karşılayacağını söyleyen Başkan Ergün, "Manisa merkezde hayata geçirdiğimiz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonumuzu Turgutlu ve Salihli ilçemizde de yapmaktan dolayı gururluyuz. Biz sözümüzü tuttuk ve Turgutlu'nun geleceğine yapılan en büyük yatırımlarımız arasına Başkanımız Turgay Şirin ile birlikte Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu da ekledik. 500 kişilik basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümler ile ferah ve geniş bir peyzaj alanına sahip olacak tesisimiz Turgutlu'nun sporla çok daha fazla anılmasına imkan sağlayacak dev bir yatırım olarak yine Turgutlu'nun kazancı olacağı inancındayız. İnşallah buranın açılışında da bir arada olacağız. Turgutlu'ya hayırlı olsun" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de merkezin Turgutlu'ya çok yakıştığını belirterek, "İlçemizin sporun her alanında yıllardır süregelen başarı çıtasını Ege Bölgesi'nde ve tüm Türkiye'de ses getirecek noktaya taşıma hedefi doğrultusunda Değerli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte muazzam bir yatırıma imza attığımızı düşünüyorum. Kaldı ki tesisimizde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, ilçemizdeki büyük bir açığı kapatacak. İnşallah açılış törenini görkemli bir şekilde, ilçemize yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Spor kompleksimiz şimdiden başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm Turgutlu'ya hayırlı uğurlu olsun. Destekleri, katkıları ve en önemlisi geleceğe yönelik vizyonuyla ilçemize böylesi bir tesisi kazandırdığımız için Sayın Başkanımıza ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.