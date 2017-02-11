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Turgutlu’nun İlk Kent Müzesi’nde Sona Doğru

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Turgutlu’nun İlk Kent Müzesi’nde Sona Doğru
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, teşhir ve tanzim çalışmalarına başlanan Turgutlu Kent Müzesi'nde proje ekibi ile bir araya gelerek, çalışmalardaki...

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, teşhir ve tanzim çalışmalarına başlanan Turgutlu Kent Müzesi'nde proje ekibi ile bir araya gelerek, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

Restorasyonu tamamlanan Üzümcüler Konağı'nın Turgutlu Kent Müzesi haline getirilmesi çalışmaları son hızıyla devam ederken, Belediye Başkanı Turgay Şirin de teşhir ve tanzim düzenlemelerine dair proje ekibiyle bir araya geldi. Kent Müzesi salonunda gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Akın, Prof. Dr. Engin Berber, Kent Müzesi Koordinatörü Mehmet Gökyayla yer aldı. Müzede incelemelerde bulunan Başkan Şirin, müze içi dekorasyonuna başlanıldığını belirterek, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla Turgutlu'ya yakışır bir müzeyi kazandıracaklarını ifade etti.

Turgutlu'nun tanıtımında Kent Müzesi'nin önemli bir rol oynayacağını belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Burayı gezmeye gelen vatandaşlarımızın Turgutlumuz'un tarımından, mutfağına, sanayisinden sosyal yaşam tarzına kadar pek çok öğeyi Kent Müzemiz'in içerisinde bulmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra ortaya modern bir müze çıkması adına çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Proje ekibimiz ile de sık sık bir araya gelerek, müzemiz için en iyisini hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah kısa zaman sonra Kent Müzesi'nin açılışını gerçekleştirerek, Turgutlu'ya önemli bir yatırımı kazandırmış olacağız" dedi.

Turgutlu’nun İlk Kent Müzesi’nde Sona Doğru

Turgutlu’nun İlk Kent Müzesi’nde Sona Doğru

Turgutlu’nun İlk Kent Müzesi’nde Sona Doğru

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