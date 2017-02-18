Turgutlu’nun Kent Parkı’nda Çalışmalar Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar hızla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar hızla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'nun göz bebeği olacak olan alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Başkan Ergün, projenin Turgutlu'ya prestij kazandıracağını belirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz dere yatağının ıslahı sonrasında oluşturulan Irlamaz Vadisi Rekreasyon alanında Manisa Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı projeyle alan yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor. Hızla ilerleyen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yerinde inceledi. Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı'nın çiçekle karşıladığı Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, ilçe koordinasyon şube müdürleri eşlik etti.

Bölge hareketlenecek

Yürütülen çalışmaları en ince detayına kadar inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Turgutlu halkının Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda özlemini duyduğu değişim ve yenilik için önemli adımlar atıldığı belirten Başkan Ergün, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yaz-kış hareketleneceğini dile getirdi.

Turgutlu'ya prestij kazandıracak

Projenin Manisa merkezde yer alan Atatürk Kent Parkı'nı sahip olduğu pek çok özelliği içinde barındırarak Turgutlu'ya prestij kazandıracağını ifade eden Başkan Ergün, sadece ağaç ve yeşil alandan ibaret olan bölgeyi tümüyle hareketlendirileceğini ifade ederek, "Mevcut yapıyı korumaya özen göstererek alana çocuk oyun grupları, bisiklet yolları, piknik oturma grupları gibi sosyal yaşam alanlarının vazgeçilmezlerini koyarak çöp kovası ve tuvalet gibi temel ihtiyaçları da karşılayacağız. En önemlisi ve elbette geniş yelpazedeki donanımlar da "Engelsiz Çocuk Oyun Alanı', "Adrenalin Parkuru', "Fen Bahçesi', "Matematik Bahçesi', "Okçuluk Alanı', "Paintball Alanı', "Piknik Masaları" ile vatandaşlarımızın "İşte Irlamaz bu" demelerini sağlayacağız" dedi.

Turgutlu halkının beklentilerinin karşılanacağını söyleyen Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Turgutlu Belediyesinin farkını ortaya koyacağız. Bölge güzel bir cazibe merkezi haline gelecek. Projemiz çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize, engelli, yaşlı, kadın-erkek demeden herkese hitap edecek" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'ndaki incelemelerinin ardından alanda bulunan çocukları unutmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ergün, hem kırtasiye seti hem de mont hediye etti. Çocuklara montları kendisi giydiren, ayrıca çocuklarla hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün son olarak Turgutlu Hastane Çarşı esnafı ile bir araya geldi. Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden çarşı esnafı, ayrıca çiçek takdiminde bulundu.