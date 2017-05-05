Turgutlu’nun Ova Yollarında Yaz Bakımı Başladı

Turgutlu Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde çiftçilerin sıklıkla kullandıkları ova yollarında bakım çalışması başladı.

Turgutlu Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde çiftçilerin sıklıkla kullandıkları ova yollarında bakım çalışması başladı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda ilk etapta Urganlı Mahallesinin ova yollarında düzeltme ve bakım çalışmaları yapıldı.

Turgutlu Belediyesi, çiftçilerin mağdur olmaması adına ova yollarında kış mevsiminin izlerini silen çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk etapta Urganlı Mahallesinde bulunan ova yollarını ele aldı. Çiftçilerin ova yollarını kullanırken daha rahat bir şekilde hareket etmelerini hedeflediklerini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ova yollarını düzenli hale getirecek çalışmalarını tüm ilçe sınırları içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti. Çiftçiler de yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Başkan Şirin'e teşekkür etti.