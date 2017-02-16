Turhal’da Mahalle Muhtarlarına Dizüstü Bilgisayar Hediye Edildi

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 31 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye etti.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 31 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye etti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlene programla mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayarlar hediye edildi. Törende konuşma yapan Başkan Bekler, muhtarlara bilgisayar sözünü yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. 31 mahalle muhtarına bilgisayar aldıklarını ifade eden Başkan Bekler, "Özellikle kullanışlı olsun diye masa üstü bilgisayar almadık diz üstü bilgisayar aldık ki yanlarında taşıyabilsinler diye. Muhtarlarımız ayrıca bizden yazıcıda istemişlerdi. Daha önce alınan yazıcıların eski olduğunu ve iş görmediğini söylemişlerdi. Aynı zamanda bilgisayarın yanı sıra kendilerine yazıcı hediye edeceğiz. Almış olduğumuz bilgisayarlar muhtarlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Allah mahallelerinde güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.

Muhtarların yerel idare ile mülki idare ile ya da belediye ile vatandaş arasında aracı olduğuna dikkat çeken Başkan Bekler, "Özellikle köprü görevi görürler. Vatandaşın talebini bize iletirler. Bazen de bizim talebimizi vatandaşa iletirler. Bundan dolayı muhtarlarımızla sık sık toplantılar yapıyoruz. Tabii biz belediye olarak mahallelerde olan eksikler için muhtarlar vatandaşın taleplerini bize iletiyorlar ve yerinde çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Şu anda muhtarlarımızla aramızda bir de whatsapp grubumuz var. Onlar problem olan yerin fotoğrafını çekip bizle paylaşıyorlar. Beyaz masada da kendilerinin önceliği vardır. Muhtarlardan gelen talepler öncelikli olarak birim müdürlerine iletilmektedir. Bu güne kadar güzel bir çalışma yürüttük. Kalan iki senelik zaman dilimi içerisinde de muhtarlarımızla birlikte güzel bir çalışma yürütmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Tabii özellikle Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarımızla yapmış olduğu toplantılardan sonra muhtarlarımıza verilen önem biraz daha artmış oldu" diye konuştu.

Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş ise Başkan Bekler'e vermiş olduğu sözü yerine getirerek muhtarları onurlandırdığı için teşekkür ettiğini söyledi. Muhtarlıklar Müdürlüğü Müdürü Osman Bekler de teşekkürlerini ifade ederek, "Çünkü bu bilgisayarlarla muhtarlarımızın dijital ortamda daha iyi çalışmasını sağlamış oldu. Muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde açıklamalarda bulundu.