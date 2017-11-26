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Turhallı gençlere gelişim merkezi

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Turhallı gençlere gelişim merkezi
Turhal'da gençlik projeleri destek programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ve Ensar Vakfı Turhal Şubesi tarafından yürütülecek olan 'Kesikbaş Mustafa Efendi Gençlik Gelişim Merkezi' projesinin açılışı yapıldı

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde Yeni Belediye Sitesi'nde bulunan Ensar Vakfı Turhal Şubesi'nde yürütülecek olan projenin açılışında konuşan Ensar Vakfı Turhal Şube Başkanı Bahattin Çinpolat, gençlerle iletişim kurmanın yollarını ararken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik yapılan projeleri desteklediklerini ve kendilerinin de bir proje hazırlayarak Turhal'ın en önemli şahsiyetlerinden Kesikbaş Mustafa Efendi adını taşıyan Gençlik İletişim Merkezi'ni açtıklarını söyledi.

Çinpolat, "Buradaki hedefimiz gerek ortaokul gerek lise gerekse üniversite öğrencileriyle irtibatlaşabilmek, onlara elimizi uzatabilmek, gelecekleriyle ilgili, yaşantısıyla, inancı ve değerleriyle ilgili bilgilendirmek için bu merkezi açtık" dedi. Konuşmalar sonrası projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Neceattin Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ve davetliler katıldı

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