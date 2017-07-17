Turistik Gezi İçin Gittiği Ukrayna’da Üzerine Ağaç Düştü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Alper Patır, turistik gezi için gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üzerine ağaç düşerek yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Alper Patır, turistik gezi için gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üzerine ağaç düşerek yaralandı. Patır'ın üzerine ağaç düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz tarihinde Ukrayna'ın Kiev şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ilaç firmasında çalışan ve AKUT'un Denizli Bölge Sorumlusu olan Alper Patır (35), turistik gezi için Ukrayna'ya gitti. Patır, Kiev'de arkadaşlarıyla olduğu sırada bir anda üzerine ağaç dalı düştü. Ağır yaralanan Patır, hemen hastaneye kaldırıldı. Sol tarafı hariç vücudunun tamamında kırıklar oluşan Patır, Kiev'de 5 ameliyat geçirerek, 13 gün hastanede kaldı. Patır, 14 Temmuz'da Ankara'dan giden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'daki özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Vücudundaki kırıklar nedeniyle Ankara'da bir kez daha ameliyata alınan evli ve bir çocuk babası Patır'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.