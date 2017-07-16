Turistlere Uyuşturucu Satmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlere uyuşturucu satmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlere uyuşturucu satmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Dün saat 23.30 sıralarında Kleopatra Plajı'nda denize giren turistlere uyuşturucu satmayı planladığı belirtilen E.D. (28), davranışlarından şüphelenen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Uyuşturucu madde satışı için girişimde bulunduğu anlaşılan E.D., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin elinde ve üzerinde yapılan aramalarda içime hazır halde gazeteye sarılı 3 fişek halinde 16 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.