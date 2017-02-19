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Turistlerin gözde mekanı 'Çambaşı Yaylası'

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Turistlerin gözde mekanı 'Çambaşı Yaylası'
Ordu'nun Kabadüz İlçesi'ndeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yaz aylarında olduğu gibi kışın da yerli ve yabancı turistlerden rağbet görüyor. Belediye Başkanı Yener Kaya, "Turistlerimiz buradan büyük bir mutlulukla geriye dönecektir" dedi

Ordu'nun Kabadüz İlçesi'ndeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yaz aylarında olduğu gibi kışın da yerli ve yabancı turistlerden rağbet görüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'nın dört mevsim turist ağırlayan bir yer olduğunu söyledi. 

FESTİVAL TURSİT SAYISINI ARTIRDI
Özellikle yaz ayında çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yaylaya, kışın da ilginin hayli yüksek olduğunu ifade eden Kaya, "Çambaşı Yaylası ve Kayak Tesisi, mevsimin ilk karının yağmasının ardından Ordu'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldi" ifadesini kullandı. Kaya, "Özellikle bu sene 12'ncisini düzenlediğimiz Çambaşı Yayla Festivali ile kayak merkezimize gelen yerli ve yabancı turist sayısı çok ciddi rakamlara ulaştı. Sadece festival için yaylaya gelen kişi sayısı yaklaşık 30 bin. Açıkçası bu sezon Çambaşı Yaylası'nda beklentilerimizin üzerinde bir yoğunluk oluşuyor" dedi. 

'YOĞUNLUK DEVAM EDECEKTİR'
Otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini de ifade eden Kaya, artık il dışından da buranın ziyaret edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kaya, ziyaretçilerin kızakla ve kar motoruyla karın keyfini yaşadıklarını anlatarak, yoğunluğun en fazla yayla esnafını memnun ettiğini, bazı esnafın 24 saat hizmet verdiğini söyledi. Bölgede kar kalınlığının halen 1 metrenin üzerinde olduğunu kaydeden Kara, yoğunluğun sezon sonuna kadar devam etmesini beklediklerini ifade etti. 

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, tatilcileri hem kışın hem de yazın Çambaşı Yaylası'na beklediklerini ifade ederek, "Biz belediye olarak vatandaşlara her türlü imkanı sunmaya hazırız. Onlar yeter ki gelsinler. Hiçbir tatilci pişman olmayacaktır. Aksine buradan büyük bir mutlulukla geriye dönecektir" dedi.

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