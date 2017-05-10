Turizm Alanlarına Yatırımlar Devam Ediyor

Çanakkale'de bulunan 8 adet tarihi ve antik kent alanlarında yapılacak kazı çalışmaları için 295 Bin TL ödenek geldi.

Çanakkale'de bulunan 8 adet tarihi ve antik kent alanlarında yapılacak kazı çalışmaları için 295 Bin TL ödenek geldi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Truva ve Assos antik kent bölgelerine ayrılan bütçeye dikkat çekti. Turan, "Ülkemizin önemli turizm noktalarına sahip şehirlerin başında Çanakkale'miz gelmektedir. Şehrimizde yer alan Ayvacık - Assos, Biga - Parion, Eceabat - Kilisetepe, Gökçeada - Yenibademli, Gökçeada - Zeytinlik, Ayvacık, Gülpınar - Apolon Smintheus, Ezine, Dalyan - Alexandria Troas, Truva kazı alanlarına bakanlığımız aracılığıyla kazı çalışmaları için bu yıl 295 Bin TL bütçe ayrıldı. Şehrimizde UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve yer almaya aday olan 2 önemli antik kent yer bulunmaktadır. Ayrılan bütçede Troia ve Assos antik kentlerinde geçen yıla oranla artış yaşanmaktadır. 2018 Troia yılı çalışmaları ve Assos'un UNESCO Dünya Mirası listesine aday olması artış açısından önemli oldu. Tarihi ve turizm noktalarımıza sahip çıkmaya ve yatırımlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.