Turizm Elçisinden Tiyatro Oyuncularına Anlamlı Hediye

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Şanlıurfa'nın tanıtımı için çalışmalar yapan İşadamı Halil Eryavuz, Sabancı Kültür Merkezi'nde oyun sergileyen...

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Şanlıurfa'nın tanıtımı için çalışmalar yapan İşadamı Halil Eryavuz, Sabancı Kültür Merkezi'nde oyun sergileyen tiyatro oyuncuları Cihan Ünal, Mutlu Güney ve Can Gürzap'a kentin kültür mirasını anlatan bakır işlemeli eseri hediye etti.

Helenler, Büyük İskender tarafından yönetilen, bir çok medeniyete tanıklık eden Şanlıurfa'nın tanıtılması için çalışmalar yürüten İşadamı Halil Eryavuz, farkındalık yaratmak amacıyla farklı illerde ünlü kişilere kentin kültür mirasını anlatan bakır işlemeli tabağı hediye ediyor. İzmir'de Sabacı Kültür Merkezi Hasan Tahsin Salonu'nda oynanan Sanat isimli tiyatro oyununu izledikten sonra, tiyatro sanatçıları Cihan Ünal, Mutlu Güney ve Can Gürzap ile sohbet etti. Eryavuz, sanatçılara kentin kültür mirasını anlatan bakır işlemeli eseri hediye etti. Eryavuz, Türkiye'de yaşayan herkesin tarihin beşiği Şanlıurfa'yı görmesi gerektiğini belirterek, "Urfa, tarihi, doğası, hoşgörüsü ile mutlaka gezilip görülmesi gereken illerimiz arasında yer almaktadır. İlimizin tanıtmak için bir çok platformda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.