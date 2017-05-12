Turizm Merkezi Adrasan Ve Olympos’ta Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan ve Olympos'ta, yaz sezonunda yaşanan yoğunluk dolayısıyla İlçe Güvenlik Komisyonu tarafından...

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan ve Olympos'ta, yaz sezonunda yaşanan yoğunluk dolayısıyla İlçe Güvenlik Komisyonu tarafından turizm işletmecilerine alınacak güvenlik tedbirler konusunda bilgi verildi.

Kumluca Kaymakamı Dr. Polat Kara başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Güvenlik Komisyonu üyeleri Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Finike Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Cenk Çaka, Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, otel ve tekne işletmecileriyle turizm sektöründe hizmet veren diğer işletmeciler katıldı.

Kumluca Kaymakamı Dr. Polat Kara, yaz sezonunun başlamasıyla tatilcilerin akın ettiği Adrasan ve Olympos tatil merkezlerinde yoğunluk nedeniyle meydana gelebilecek faktörleri masaya yatırmak için toplandıklarını söyledi. Bu bölgelerde sergi açan pazarcı esnafların bölgelere giriş çıkış günlerinin düzenlenmesine, sahil bandında araçların yol kenarına park edilmesiyle yaşanan trafik sorununa ve tekne işletmecilerinin tek bir noktadan müşteri alması gerektiğine değinen Kara, "Daha rahat bir yaz sezonu geçirmek için İlçe Güvenlik Komisyonumuzca alınacak tedbirlere ve uygulanacak kurallara uyulması hususuna riayet gösterelim" dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da, "Adrasan ve Olympos turizmin incileri. Doğal tabiatıyla dünyanın her noktasından gelen yabancı ve yerli turiste ev sahipliği yapıyor. Otel ve pansiyonlarda konaklayanların yanı sıra günübirlik karavan, tekne turu ya da denize girmek için bu sahillere gelen yoğun bir kitle var. Amacımız bölgede yaşanabilecek olası güvenlik ve trafik zafiyetini asgariye indirmek. Alınacak olan tedbirlere topyekün uyarsak hem bölgemize gelen tatilciler memnun kalacaktır hem de sektörde hizmet veren işletmeciler rahatlayacaktır" diye konuştu.