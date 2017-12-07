Turizm öğrencileri yarışmada ter dökdü

Samsun Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 'Özgün Yatak Yapımı ve Özgün Havlu Katlama' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi



Bu yıl 11.'si düzenlenen yarışmada juri olarak Serra Otel'den Mediha Batur, Konaks Otel'den Binnur Kaya ve okulun konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmeni Sevim Pehlivan görev yaptı. Yarışmada birinciliği Emine Gülçiçek, ikinciliği Emirhan Kocaman, üçüncülüğü ise Seda Pilcioğlu aldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Serra Otel Genel Müdürü Gafur Turan ile Nortpoint Otel Genel Müdür Yardımcısı Berkan Karabulut takdim etti.

Her yıl turizm sektöründe yüzlerce personel yetiştirdiklerini ifade eden okul yöneticileri, düzenlenen yarışmanın öğrencileri teşvik ve motive etmek için önemli olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada, bu tür organizasyonların sektör-okul buluşması adı altında sürekli olması halinde turizm sektöründeki nitelikli personel ihtiyacını gidermede önemli olacağını ifade ettiler. E.Caner CABBAR