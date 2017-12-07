  • BIST 105.800
  • Altın 155,828
  • Dolar 3,8641
  • Euro 4,5525
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Turizm öğrencileri yarışmada ter dökdü

»
Turizm öğrencileri yarışmada ter dökdü
Samsun Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 'Özgün Yatak Yapımı ve Özgün Havlu Katlama' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi


Bu yıl 11.'si düzenlenen yarışmada juri olarak Serra Otel'den Mediha Batur, Konaks Otel'den Binnur Kaya ve okulun konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmeni Sevim Pehlivan görev yaptı. Yarışmada birinciliği Emine Gülçiçek, ikinciliği Emirhan Kocaman, üçüncülüğü ise Seda Pilcioğlu aldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Serra Otel Genel Müdürü Gafur Turan ile Nortpoint Otel Genel Müdür Yardımcısı Berkan Karabulut takdim etti. 

Her yıl turizm sektöründe yüzlerce personel yetiştirdiklerini ifade eden okul yöneticileri, düzenlenen yarışmanın  öğrencileri teşvik ve motive etmek için önemli olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada, bu tür organizasyonların sektör-okul buluşması adı altında sürekli olması halinde turizm sektöründeki nitelikli personel ihtiyacını gidermede önemli olacağını ifade ettiler.  E.Caner CABBAR 

odul-(5).jpgodul-(4).jpgodul-(3)-001.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 300 aileye sıcak yemek07 Aralık 2017 Perşembe 04:15
  • Sanayilere 'beton yol'07 Aralık 2017 Perşembe 03:30
  • Her alanda tesisleşme gençlerimiz için07 Aralık 2017 Perşembe 03:02
  • Türkiye'nin 4'ncü büyük 'Lojistik Üssü' oluyor07 Aralık 2017 Perşembe 02:30
  • Binlerce kitap öğrencilerle buluşuyor07 Aralık 2017 Perşembe 02:00
  • Tekkeköy'ün hastane özlemi son virajda07 Aralık 2017 Perşembe 01:30
  • Atalarımızın destan yazdığı Çanakkale ve Bursa'ya gezi07 Aralık 2017 Perşembe 01:00
  • Uyuşturucu'da Samsun beşinci06 Aralık 2017 Çarşamba 17:19
  • Tok: Ortak paydamız Samsun06 Aralık 2017 Çarşamba 17:15
  • Kariyerden önce milli olunmalı06 Aralık 2017 Çarşamba 17:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti