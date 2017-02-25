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Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Konulu Toplantı Yapıldı

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Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Konulu Toplantı Yapıldı
Adıyaman Tanıtma Vakfı tarafından Turizm sektöründe kayıtlı istihdamın teşviki konulu toplantı gerçekleştirildi.

Adıyaman Tanıtma Vakfı tarafından Turizm sektöründe kayıtlı istihdamın teşviki konulu toplantı gerçekleştirildi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman'da, faaliyet gösteren turizmciler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili olarak konuşan Proje Koordinatör Yardımcısı Murat Koca, " Sektörel bazda turizm gelişmesi istihdam edilebilirliğin artırılarak insanlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçlayan projemizde proje ortağımız olan Adıyaman Üniversitesiyle birlikte sektörü ilgilendiren kurumlar ve sektör temsilcileriyle birlikte seminerler düzenlenecektir. Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz seminerler, çalıştaylar ve panellerle toplumun büyük bir kesimine ulaşılarak Adıyaman'ın turizm sektöründe yoğun olarak görülen kayıt dışı istihdam sorununun çözümüne yönelik bir adım atılmış olacak. Çarpan etkileriyle işverenler ve çalışanları da kapsayacak şekilde geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan turizmcilerle tek tek görüşülerek Adıyaman turizmiyle ilgili daha iyi nelerin yapılabileceği görüşüldü.

Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Konulu Toplantı Yapıldı

Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Konulu Toplantı Yapıldı

Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Konulu Toplantı Yapıldı

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