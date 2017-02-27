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Turizmciler İç Ve Dış Pazar Hareketliliğini Değerlendirdi

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Turizmciler İç Ve Dış Pazar Hareketliliğini Değerlendirdi
Turizmin önde gelen firmalarının temsilcileri Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında bir araya gelerek, Türk turizmi açısından iç ve dış...

Turizmin önde gelen firmalarının temsilcileri Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında bir araya gelerek, Türk turizmi açısından iç ve dış pazar hareketliliğini değerlendirdi.

Turizmin önde gelen firmaları, acentaları ve tur şirketlerinin temsilcileri, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Turizmdeki iç ve dış pazar hareketliliğinin konuşulduğu toplantıya tur ve otel yetkilileri katıldı. Rusya ile ilişkilerin ve 15 Temmuz darbe girişimin turizm üzerindeki etkilerinin turizmciler tarafından masaya yatırıldığı toplantıda 2016 yılına dair değerlendirmeler yapıldı. Turizmcilerin Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin 2017 yılına olumlu yansıyacağını dile getirdiği toplantıda iç pazar için yapılan yatırımlar ile hazırlanan turlar ve yerli turistin durumu da konuşuldu. Turizm sektörünün bugünü ve geleceğinin değerlendirildiği toplantıda satışlarıyla ön plana çıkan acentalere turizmciler tarafından plaket verildi.

"Türk turizminin gelişmesi adına neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir gün olacak"

Tatil yapmanın insanlar için kötü giden dönemlerde psikolojileri açısından faydalı olacağına dikkat çeken turizmci Mete Vardar, "Hem 2016'nın değerlendirmesini hem 2017 beklentilerimizi, Türk turizminin gelişmesi adına neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir gün olacak. Bu anlamda özellikle geçen seneki gibi krizin yaşandığı, Türk turizminde ciddi dalgalanmaların olduğu bir dönemde tatil bir lüks değil. Çünkü tatil bir ihtiyaç. Gerçekten biz bu işi tabi ki ticaret olarak yaparken aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi oluşturuyoruz" dedi.

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