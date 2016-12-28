Turizmciler Şubat Ayını Bekliyor

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, 2017 hedeflerini açıklayarak, "Avrupa pazarındaki durağanlık devam ediyor. İngiliz pazarı...

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, 2017 hedeflerini açıklayarak, "Avrupa pazarındaki durağanlık devam ediyor. İngiliz pazarı fena değil ve iç pazar, Ortadoğu fena değil. Rus pazarında bahsedilen açılmayı ve rezervasyonlarla ilgili geri dönüşü henüz daha alamadık. Bir ay daha beklemek lazım, turizmin 2017'de nasıl olacağı esas Şubat ayında belli olacak" dedi.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, son jeopolitik gelişmelere rağmen, yeni yatırım planlamalarını da hayata geçirmeye devam ediyor. Bölgede turizmin 12 aya yayılması hedefi doğrultusunda 35 milyon TL'lik 27 delikli golf sahası yatırımı için çalışmalarını sürdüren Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, bu yöndeki bir diğer önemli yatırım olarak bin 200 kişilik yeni kongre merkezi için çalışmalara başladı. Otelin bir diğer çalışması da, İngiltere pazarında bölgenin tanıtımı için birlikte çalıştığı bir İngiliz PR ajansıyla gerçekleştirilen özel tanıtım etkinlikleri oldu. Erken rezervasyon dönemini avantajlı indirimlerle açan otel, bu yıl 24 bin kişiyi konuk etmeyi planlıyor.

Kazandığı uluslararası ödüllerle sadece Türkiye'de değil, Avrupa çapında iddialı bir yapıya sahip olan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, 2017 yılına yeniliklerle ve iddialı hedeflerle giriyor. Erken rezervasyonda yüzde 30'luk indirimle yola çıkan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, yerli turistin yanı sıra İngiliz ağırlıklı Avrupalı turist için planlamaları ve hedefleri doğrultusundaki etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Otel, ağırladığı misafir sayısı içinde yüzde 26 gibi önemli bir yer tutan İngilizler için, Londra'da hem Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa hem de Dalaman ve çevresinin tanıtımını konu alan etkinlikler düzenliyor.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen basın toplantısında 2016 performansları ve 2017 planlamaları kadar özellikle Avrupalı turistler açısından son derece popüler bir destinasyon olan Dalaman ve çevresinde 2016'nın nasıl geçtiği ve gelişmeler doğrultusunda 2017'nin nasıl bir görünüm sergilediği hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Elimizden geldiği kadar bu krizlerin etkisini atlatarak ileriye bakmaya çalışıyoruz"

2016'da yaşanan terör olaylarının sektöre etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Tunç Batum, " 2016 yılında iktisadi olsun , jeopolitik olaylar olsun, her şey turizmi çok ciddi etkiliyor. Turizmin böyle bir yapısı var. Dışarıda ya da içeride meydana gelen her türlü olaydan etkileniyor. Ben özellikle kendi adıma söyleyebilirim 27 senedir bu sektördeyim. Krizlere alışık bir yapımız var, dolayısıyla sürekli adapte olmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz sektörümüzü ayakta tutmak için bu krizlere boyun eğmeden çalışmaya devam etmek. Elimizden geldiği kadar bu krizlerin etkisini atlatarak ileriye bakmaya çalışıyoruz" dedi.

"2017'de Yaklaşık yüzde 15'lik bir büyüme hedefimiz var"

2017 yılında yaklaşık yüzde 15'lik bir büyüme hedefleri olduğunu vurgulayan Batum, "Biraz önce bahsettiğimiz koşullar daha iyileşirse yani jeopolitik ve iktisadi konular, bizi desteklerse sektör olarak bir büyüme bekliyoruz. Biz destinasyonu tanıyoruz. Yalnızca kendi otelimizi değil, destinasyonu tanıtırken de çeşitli konu başlıkları belirledik. O konu başlıklarını vurgulayıp içerisinde kendi otelimizi de tanıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa pazarındaki durağanlık devam ediyor"

2017 rezervasyonlarında Avrupalı turist sayısında bir artış olmadığını sözlerine ekleyen Batum, "Avrupa pazarındaki durağanlık devam ediyor. İngiliz pazarı fena değil ve iç pazar, Ortadoğu fena değil. Rus pazarında bahsedilen açılmayı ve rezervasyonlarla ilgili geri dönüşü henüz daha alamadık. Bir ay daha beklemek lazım, 2017'de turizmin nasıl olacağı esas şubat ayında belli olacak. Bu erken rezervasyonların şubat ayı sonunda 2017'yi tahlil etmek için daha doğru bir zamanlama olacaktır. 2017 yılında kendi adımıza; verdiğimiz hizmetin kalitesini koruyarak devam etmeyi hedefliyoruz. Yatırımlara devam ediyoruz, elimiz taşın altında, umutluyuz" ifadelerini kullandı.